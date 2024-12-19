CHP’li Başkan Köksal ‘aranıyor’

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve son sıraya demir atan Afyonspor'da taraftarlar CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a adeta ateş püskürdü. CHP'li Başkan Köksal milletvekili olduğu dönemde ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı seçim vaatlerinde, "Afyonspor'u 5 yılda Süper Lige çıkaracağız söz veriyorum!" diye açıklamalar yapmıştı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

KÖKSAL, başkan seçildikten sonra ne Afyonspor'un bir maçına gitti, ne de Afyonsporlu yöneticileri makamına aldı. Verdiği sözleri unuttuğu için taraftarlar Başkan Köksal'a yönelik sosyal medyada "ARANIYOR" başlığıyla bir afiş ve klip hazırladı. Afişlerde, "Süper Lig sözü nerede?" ve "Afyonspor sahipsiz mi kaldı?" gibi ifadeler yer aldı. Taraftarlar, seçim öncesinde verilen vaatlerin neden yerine getirilmediği konusunda net bir cevap bekliyor.