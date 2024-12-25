Haksız fiyat artışlarına karşı denetimler sıklaştırıldı

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesinde başta marketler olmak üzere ve temel gıda maddeleri satışı yapılan tüm işletmelerde denetimler gerçekleştiren ekipler, asgari ücret zammı sonrası denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak denetimlerle fahiş zam ve fiyat etiketi kontrolleri yaparak aykırılık tespit edilen durumlara karşı gerekli idari yaptırımları uyguluyor. Denetimlerin devam edeceğini duyuran Ticaret İl Müdürlüğü, fahiş zam yapan işletmelere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.