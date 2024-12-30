Düğün yolunda ölüm

AFYONKARAHİSAR'DAN Denizli'ye düğüne gitmek için yola çıkan bir aile kaza kurbanı oldu. Feci kaza, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki otomobil, Denizli- Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan Turgay Turan'ın (59) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

ÇARPIŞMANIN etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan diğer araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal eşi Sultan Küçükuysal ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal ile diğer aracın sürücüsü Turgay Turan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Özcan Turan ve Ayfer Turan yaralandı.

Kazada Ali Küçükuysal eşi Sultan Küçükuysal ve 9 yaşındaki oğul Celal Küçükuysal yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan baba Ali Küçükuysak ile oğlu Celal Küçükuysal sevk edildikleri Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal ise Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Tedavileri süren 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza haberi aile yakınlarını yasa boğarken, düğün için hazırlık yapan aile üyeleri kazayı duyunca adeta yıkıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

DÜĞÜN için gitmek istedikleri köylerine 3 kişilik ailenin cenazeleri ulaştı. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morgunda yapılan otopsilerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı. Helalliğin alınmasının ardından köy meydanında cenaze namazları kılınan aile, daha sonra Kadıköy Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze yakınlarının feryatları ise yürekleri burktu. 9 yaşındaki Celal Küçükuysal'ın tabutunun üzerindeki 'O şimdi asker' yazılı örtü ise dikkat çekti. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden ailenin gitmek istedikleri düğünün Sultan Küçükuysal'ın halasının kızı ile Ali Küçükuysal'ın amcaoğlunun olduğu öğrenildi.

BİR ACI HABER DAHA

Buldan ilçesinde akraba düğüne giden aileyi taşıyan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu anne, baba ve 9 yaşındaki oğullarının öldüğü kazada, diğer araçta bulunan 3 yaralıdan durumu ağır olan yaşlı kadın da kurtarılmadı.