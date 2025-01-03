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Haberler Afyonkarahisar Sokakta Heimlich manevrası: Boğazına yemek kaçan adamı böyle kurtardı

Sokakta Heimlich manevrası: Boğazına yemek kaçan adamı böyle kurtardı

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda sokakta ekmek arası köfte yiyen adam boğazına yemek parçası kaçması sonucu nefes alamadı. Olay esnasında sokaktan geçen bir kişi Heimlich manevrasıyla boğulmak üzere olan adamın hayatını kurtardı. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

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Sokakta Heimlich manevrası: Boğazına yemek kaçan adamı böyle kurtardı

Afyon'daki olay, Karaman mahallesi 177 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyede çalışan ve hava almak için sokağa çıkan Sefa Sivritepe, elinde ekmek olan bir vatandaşın öksürerek sendelediğini fark etti. Ardından şahsın yanına giden Sivritepe vatandaşın boğazına yemek parçası kaçtığını fark edince şahsa Hemlik manevrası yaparak boğazına kaçan yiyecek parçasını çıkardı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Sivritepe yaşananları şöyle anlattı:

"Çıkış kapısına hava almaya çıktığımda vatandaşımızı fark ettim. Hemen koşarak gittim. Önce göğsüne biraz vurdum, ilk parçayı çıkardık. Ancak nefes alamadığını tekrar belirtti. Heimlich pozisyonunu alarak diyaframına baskı uyguladım ve yemek borusundan ikinci parçayı da çıkardık. Vatandaşımız panik halindeydi; onu sakinleştirdim, su içmesine yardımcı oldum. Şu an durumu iyi. Bu manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayat kurtarıyor" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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