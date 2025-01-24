Afyon’da duruşma sırasında avukata saldırı

Afyonkarahisar'da adliyede görülen duruşma esnasında iddiaya göre bir şahıs, jandarmanın silahını almaya çalışarak avukata saldırı girişiminde bulundu.

Afyonkarahisar Barosundan yapılan açıklamada, "Baromuz mensubu Av. Fahri Fevzi Kartal, duruşma salonunda kutsal savunma görevini ifa ederken, K.A. tarafından hakaret ve tehdide maruz kaldığını, jandarma personeli tarafından olayın failinin duruşma salonu dışına çıkarıldığı esnada, şahsın jandarma personelinin silahını alma girişiminde bulunarak duruşma salonuna girmeye çalıştığı eylemini büyük bir endişe ile öğrenmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanılarak yaşananlar kınandı.