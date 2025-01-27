Afyonkarahisar Valiliği’nden sisli hava uyarısı

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz yüksek basıncın etkisi altındadır. İlimiz genelinde hafta boyunca yağış beklenilmemekte olup, gece ve sabah saatlerinde daha etkili olmak üzere pus ve bölgesel olarak sis hadiseleri beklenmektedir. Bölgesel olarak oluşacak sis hadisesi sırasında, görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşler nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.