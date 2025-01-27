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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Valiliği'nden sisli hava uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği'nden sisli hava uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşlar sisli havaya karşı uyarıldı.

İHA

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Afyonkarahisar Valiliği’nden sisli hava uyarısı

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz yüksek basıncın etkisi altındadır. İlimiz genelinde hafta boyunca yağış beklenilmemekte olup, gece ve sabah saatlerinde daha etkili olmak üzere pus ve bölgesel olarak sis hadiseleri beklenmektedir. Bölgesel olarak oluşacak sis hadisesi sırasında, görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşler nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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