Eceli evladının elinden oldu

Afyonkarahisar'da bir kadın 19 yaşındaki oğlu tarafından katledildi. Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, mahallede kavga çıktığı ve bir kişinin vurulduğu bildirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Sevgi Erbay'ı (41) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, şüphelilerin motosikletle kaçtığını tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde, cinayeti gerçekleştiren kişinin Hasan Hüseyin B. olduğu belirlendi. Hasan Hüseyin B. ilk ifadesinde annesini gönül ilişkisi iddiaları nedeniyle katlettiğini iddia etti. Tabutunun başına tülbent örtülen dört çocuk annesi kadının cenazesinde, aile üyeleri sinir krizi geçirdi.