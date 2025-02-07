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Haberler Afyonkarahisar Jandarma zehir tacirini uyuşturucuyu satamadan yakaladı

Jandarma zehir tacirini uyuşturucuyu satamadan yakaladı

Afyonkarahisar'da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Jandarma ekiplerinin takibe aldığı farklı kentlerden getirilen uyuşturucu maddeler satılamadan yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Jandarma zehir tacirini uyuşturucuyu satamadan yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.V. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Sülün beldesinde satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şansın kent merkezinde ki evine baskın düzenledi.

Jandarma zehir tacirini uyuşturucuyu satamadan yakaladı

Baskında yapılan aramada 25 adet sentetik ecza hap, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 272 kullanımlık bonzai ve 33 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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