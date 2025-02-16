Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük ile Yarımca köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. (24) idaresindeki 03 AEE 588 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.K. (24), Ö.A. (30), A.A. (9), F.E. (40), F.I.A. (11), D.N.A, (6) ve D.K. (56), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.N.A. adlı çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken, D.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.