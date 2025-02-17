Uyuşturucu bir aileyi darmadağın etti

Afyonkarahisar'da bir aile, uyuşturucu nedeniyle dağıldı. Baba anneyi yaralamaktan cezaevine girdikten bir süre sonra, bağımlı evlat annesini öldürdü. Talihsiz kadın mezara, evladı da babası gibi cezaevine girdi. Evin tek oğlu Oğuzhan Gündoğan, uyuşturucu bağımlısı olunca ailede kavgalar başladı. Önce baba Gündoğan kendisinden boşanmak istediği için eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Eşinden boşanan Hatice Çevik daha sonra ise oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran cinayette iki yıl önce eşi Kamil Gündoğan tarafından silahla vurulup ölümden dönen iki çocuk annesi Hatice Çevik (42), öz oğlu Oğuzhan Gündoğan (21) tarafından saldırıya uğradı.

'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Gözü dönmüş cani evlat, annesini 17 bıçak darbesiyle katletti. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanıp eve giden Gündoğan, para istediği annesi Hatice Çevik ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen genç, mutfaktan aldığı bıçağı annesine 17 kez sapladı. Talihsiz anne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eşinden kurtulan Hatice Çevik'i, oğlu öldürdü. Katil zanlısı evlat 21 yaşındaki Oğuzhan Gündoğan, babası gibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar, Hatice Çevik'in daha önce de aile içi şiddete maruz kaldığını gösterdi. İki yıl önce boşanmak istediği eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Çevik, o dönem ölümden dönmüştü. Çocuğunun uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ev içinde sorunlar yaşandığı, anne Çevik'in hayatını yeniden kurmaya çalıştığı öğrenildi. Talihsiz kadın, yaşadığı travmanın izlerini silemeden bu kez öz oğlu tarafından katledildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Oğuzhan Gündoğan, ilk ifadesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Savcılığa sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Çevik'in cenazesi ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.