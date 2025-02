Şeyma toprağın altında trafik canavarı sokakta!

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Şeyma Candan'ın (23) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından 0.58 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs şoförü M.E., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evine dönerken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren Şeyma öğretmenin ailesi yaşananlara büyük tepki gösterdi. Direksiyon başındaki alkollü sürücünün serbest bırakılmasına anlam veremediklerini dile getiren aile, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kızımız mezarda yatıyor, şoför serbest geziyor" dedi. Kaza 25 Aralık 2024'te Afyonkarahisar'ın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Güzel Sanatlar ve Resim Öğretmeni Şeyma Candan'a, ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Şeyma Candan, kurtarılamadı. Candan toprağa verilirken, kaza sonrası yapılan kontrolde 0.58 promil alkollü olduğu tespit edilen minibüs sürücüsü M.E., gözaltına alınıp, tutuklandı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Afyonkarahisar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. M.E., iddianamedeki ifadesinde, olaydan yaklaşık 45 dakika önce mahalledeki pazar yerinde aracının içinde 2 bira içtiğini, burada yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra Erenler Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığını, alkolün etkisiyle kaza yapmamak için maksimum 60- 70 kilometre civarında gittiğini, 22.30 sıralarında nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde önüne bir karaltı çıktığını ve çarptığını, ne olduğunu anlamadığını, 100 metre ileride aracını durdurmak istediği sırada o anki stres ve korkuyla aracını stop ettirmeyince iş yerinin kenar duvarına çarptığını anlattı. Kaza yaptığını anladıktan sonra hemen 112'yi aradığını söyleyen M.E., alkollü ve hızlı olduğunu itiraf ederken kaçma niyetinin bulunmadığını söyledi. Minibüs şoförü M.E., 23 Şubat'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Diğer yandan öğretmen Şeyma Candan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; minibüsten inen Şeyma Candan'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu metrelerce ileriye fırlayıp, yere düştüğü anlar yer aldı. Başka bir görüntüde ise Şeyma Candan'a çarpan minibüs sürücüsünün bir işletmenin duvarına çarptığı ve araçtan duman çıktığı görüldü.