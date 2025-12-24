Manisa'da torun dehşeti! Oğlunu ziyarete gelmişti...

NE OLMUŞTU?

Olay, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta meydana geldi. B.K. ile babaannesi Nazen Gümüş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada B.K., babaannesini boynundan bıçakla yaraladı.