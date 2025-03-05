Afyonkarahisar’da Faiz Kapanı Operasyonu! Tefecilerin oyunu bozuldu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 5 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da yer aldı. Vali Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 'Faiz Kapanı Operasyonu' kapsamında Afyonkarahisar şehir merkezinde minibüs hattı işleten 9 kişinin, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kişilere faiz karşılığı borç para verdiğini, ödeyemeyenlere zorla senet imzalatarak mal varlıklarını devretmeye zorladığının tespit edildiğini açıkladı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vali Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce geçen hafta içerisinde 'Faiz Kapanı Operasyonu' icra edilmiş, bu kapsamda şehir merkezinde minibüs hattı işleten 9 şahsın, ihtiyaç sahibi olan, içerisinde üniversite öğrencilerimizin de olduğu vatandaşlarımıza faiz karşılığında borç para verdikleri, vade sonunda borcunu ödeyemeyenlere zorla senet imzalatarak üstlerine kayıtlı mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, bu konuda cebir ve şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Bu şahıslara yönelik 10 adreste eş zamanlı olarak 34 asayiş timi, 3 komando timi olmak üzere toplam 160 personel ile operasyon ve arama icra edilmiştir.