Köksal’ın ‘Huzur’ oyunu

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'den (AFJET) yaklaşık bir yıldır aldığı 'huzur hakkından vazgeçtim' açıklaması kente tartışmalara neden oldu. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, Köksal'ı eleştirdi.

"YASADAN HABERİ YOK"

HALİL İbrahim Sevim, "Başkan Köksal bu kez huzur hakkı ile gündemde. Kanun gereği tek bir yerden alması gereken huzur hakkından sanki AFJET'in menfaatleri için vazgeçtiğini belirterek adeta yasadan haberi yokmuş gibi açıklamalar yapması garipliktir" dedi. Başkan Sevim, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre birden fazla yerde görevi olan kamu çalışanlarının sadece tek yerden maaş huzur hakkı alabileceğini belirterek, "Yani bir kurumdaki huzur hakkından vazgeçen kamu görevlisi, başka bir kurumdan huzur hakkı almaya devam edebilecek. Yeni düzenleme huzur hakkını tam anlamıyla kaldırmayarak, bir nevi sınırlama getirmiş oldu" diye konuştu.

Köksal'ın yaklaşık 1 yıldır bu ücreti almaya devam ettiğini söyleyen Sevim, "Ancak kanunlar gereği aldığı huzur hakkından vazgeçmesi ve sadece tek bir yerden alması gerekiyordu. Kendisi bu hakkını Yüntaş'tan yana kullandı. Yani AFJET'teki huzur hakkından vazgeçip, Yüntaş'tan almaya devam edecek. Başkan Köksal, ödeneğin özellikle alt yapı, bakım onarım çalışmalarına katkı sağlanmasında kullanılmasını istedi. CHP'li belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesinin de huzur hakkı aldığı, Köksal'ın ucuz kahramanlık yapmak adına kurumun olumsuz algılarla yıpratılmasına göz yumması manidardır" şeklinde konuştu.