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Haberler Afyonkarahisar TIR'la çarpışan midibüsteki yolcular yaralandı

TIR'la çarpışan midibüsteki yolcular yaralandı

Afyonkarahisar'da TIR ile midibüsün çarpıştığı trafik kazasında 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

TIR’la çarpışan midibüsteki yolcular yaralandı

Kaza, Dinar ilçesi Camikebir Mahallesi üzerinde ki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. idaresindeki 42 JH 915 plakalı TIR, kavşakta M.Ö. yönetimindeki 34 CFN 660 plakalı midibüse çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TIR’la çarpışan midibüsteki yolcular yaralandı

Kazada yaralanan TIR sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu X.O, L.H., L.W. ve J.Y., Dinar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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