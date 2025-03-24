Afyon’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Afyon lisesi öğrencilerinin temin ettiği temel gıda maddeleri yine öğrenciler tarafından ayrı ayrı ve özenle paketlendikten sonra Dairecep mahallesi muhtarlığına taşındı. Mahalle Muhtarı Ömer Ortaç tarafından tespit edilen ve muhtarlığa davet edilen ihtiyaç sahibi ailelere bizzat öğrenciler tarafından yardım paketleri ulaştırılırken, Ramazan ayının bereket ve paylaşma iklimi öğrenciler tarafından bir kere daha hissedilmiş oldu.

Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan, yardım programı ve düzenini gerçekleştiren, din kültürü ve ahlak bir öğretmenleri Arif Okumuş, Fatma Türk ve İbrahim Hukuk'a teşekkür etti.