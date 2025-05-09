Evlenecek çiftlere kuaför ve berber desteği

AFYONKARAHİSAR Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında sosyal sorumluluk kapsamında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla imzalanan protokolle, evlilik hazırlığı yapan çiftlere kuaför ve berber hizmetlerinde indirim sağlanacak. İmzalanan protokolle birlikte, evlilik hazırlığı yapan çiftlere kuaför ve berber hizmetlerinde yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Ayrıca, ihtiyaç sahibi çiftler bu hizmetlerden tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.