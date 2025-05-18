Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyon!

Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve yalnızca Eber Gölü çevresinde yetişen 'Eber Sarısı' bu yılda çiçek açarken, bitkiyi koparmanın cezasının ise 557 bin 212 TL olduğu belirtildi. Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında açan Eber Sarısı ile göl çevresi sapsarı bir renk ile kaplandı. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.