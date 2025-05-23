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Haberler Afyonkarahisar Sultan’ı jiletle öldüren caniden pişkin savunma

Sultan’ı jiletle öldüren caniden pişkin savunma

Giriş Tarihi: Gazete

Sultan’ı jiletle öldüren caniden pişkin savunma
AFYONKARAHİSAR'DA 2024 yılının Ağustos ayında yaşanan vahşi cinayetin davasında sanık Yusuf Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kız arkadaşı Sultan Tosun'u parkta boğazını jiletle keserek öldüren Yusuf Ç. ifadesinde, "Sen adam mısın? dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım" diyerek mahkemede soğukkanlı bir ifadeyle savunmasını yaptı. Ancak Sultan Tosun'un babası Fehmi Tosun, sanığın iddialarını reddetti. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı 16 Haziran'a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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