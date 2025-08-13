Afyonkarahisar’da feci kaza! 4 yaralı

Olay, Otogar Kavşağı Çevre Yolu'nu takiben Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü., idaresindeki 34 NFY 212 plakalı araç ile O.C., idaresindeki EH 504 WB plakalı araç, kırmızı ışıkta bekledikleri esnada, arkalarından gelen E.S. (39) idaresindeki 03 AAS 624 plakalı aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 03 AAS 624 plakalı araç, önce EH 504 WB plakalı araca, ardından çarpmanın etkisiyle 34 NFY 212 plakalı araca çarptı.

Kazada, 03 AAS 624 plakalı araç sürücüsü E.S., ile araçta yolcu olarak bulunan H.S. (40), M.E.S. (9) ve Y.S. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.