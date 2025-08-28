Afyonkarahisar'da acı kaza! Karı-koca hayatını kaybetti, kızları yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Çınar (52) ve eşi Nuray Çınar (50) hayatını kaybetti. Çiftin kızı Aleyna Çınar (16) ise tedaviye alındı. Kaçan TIR şoförü ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden V.K. idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray ve kızları Aleyna Çınar yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.