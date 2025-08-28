Afyonkarahisar'da acı kaza! Karı-koca hayatını kaybetti, kızları yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Çınar (52) ve eşi Nuray Çınar (50) hayatını kaybetti. Çiftin kızı Aleyna Çınar (16) ise tedaviye alındı. Kaçan TIR şoförü ise yakalanıp, gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden V.K. idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray ve kızları Aleyna Çınar yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kalbi duran Ömer ve Nuray Çınar çiftine sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Çınar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Aleyna Çınar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazadan sonra kaçan TIR şoförü V.K. ise jandarmanın takibiyle Manisa'da yakalanıp gözaltına alındı.
Öte yandan ölen Ömer Çınar'ın, Pınarkaya köyünde 2 dönem önce muhtarlık yaptığı, şimdilerde ise besicilikle uğraştığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.