  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da feci ölüm! Trenin çarptığı sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da feci ölüm! Trenin çarptığı sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen korkunç kazada hemzemin geçitteki tren otomobile çarptı. Feci olay sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Afyonkarahisar’da feci ölüm! Trenin çarptığı sürücü hayatını kaybetti

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K., isimli şahsın kullandığı 03 RJ 986 plakalı araca hemzemin geçitten geçtiği esnada Denizli-Eskişehir seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada araç sürücüsü T.K., ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan T.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA