Afyonkarahisar'da rüşveti aldı kumara koştu

RÜŞVETE 3 MİLYON ZAM YAPTI

İddiaya göre müteahhit Mustafa G, Uydu Kent'teki inşaatında yaşanan usulsüzlükleri örtbas etmek için CHP'li Mustafa Kadem'e başvurdu. Kadem, 1,5 milyon lira karşılığında durumu görmezden gelmeyi teklif etti. Müteahhit, parayı valize doldurarak Kadem'in iş yerine götürdü. Ancak olay burada bitmedi. Kadem, birkaç gün sonra müteahhidi tekrar arayarak bu kez 3 milyon lira daha istedi.