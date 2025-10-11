Afyonkarahisar'da rüşveti aldı kumara koştu

Afyonkarahisar'ın Gazlı Göl Caddesi'nde bulunan bir pide salonunda yaşanan olay, kentte gündemi sarstı. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem, müteahhit Mustafa G.'den aldığı çanta dolusu parayı lokantasında sayarken güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, Kadem'in müşterilerin arasında rahatça paraları sayıp başka bir çantaya aktardığı açıkça görüldü.
RÜŞVETE 3 MİLYON ZAM YAPTI
İddiaya göre müteahhit Mustafa G, Uydu Kent'teki inşaatında yaşanan usulsüzlükleri örtbas etmek için CHP'li Mustafa Kadem'e başvurdu. Kadem, 1,5 milyon lira karşılığında durumu görmezden gelmeyi teklif etti. Müteahhit, parayı valize doldurarak Kadem'in iş yerine götürdü. Ancak olay burada bitmedi. Kadem, birkaç gün sonra müteahhidi tekrar arayarak bu kez 3 milyon lira daha istedi.
Talep reddedilince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Müteahhit, ikinci görüşmeye gizli kamera ile giderek yeni görüntüler elde etti. Bu kayıtlar, rüşvet iddialarını belgeye dönüştürdü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Kadem'in rüşvet parasıyla Kıbrıs'taki kumarhanelerde oyun oynadığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Fotoğraflar kısa sürede yayıldı, kamuoyunda büyük tepki oluştu. Kadem'in kendisini ifşa etmesi, skandalı daha da derinleştirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el atarak soruşturma başlattı. Mustafa Kadem ve müteahhit Mustafa G. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve adli makamların gerekli soruşturmayı yaptığını söyledi. Afyonkarahisar Belediyesi ise yaptığı açıklamada, "İlgili meclis üyesiyle ilişkilendirilen iddialar üzerine gerekli inceleme süreci başlatılmıştır. Yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.
"İŞLER BÖYLE Mİ YÜRÜYOR!"
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir iş insanından çantayla para aldığı iddialarına ilişkin kamuoyu duyurusu yayınladı. Duyuruda, "Görüntülerde çantayla alınan para, 'Afyonkarahisar Belediyesi'nde imar işleri böyle mi yürüyor?' sorusunu akıllara getirmektedir" ifadeleri kullanıldı. AK Parti İl Başkanlığı, "Kamuoyunun vicdanı adına bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.