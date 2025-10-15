Gübre çuvallarından 5 kilo uyuşturucu çıktı

AFYONKARAHİSAR'DA gübre taşıyan TIR'da eğitimli narkotik köpekleri eşliğinde arama yapan polis ekipleri 5 kilogram uyuşturucu ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler kent girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Ardından gübre taşıyan TIR'ı emniyetin otoparkına götüren polis ekipleri burada eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı. Aramada gübre çuvallarının arasına zulalanmış halde 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.S., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.