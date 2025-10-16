Afyonkarahisar’da 15 yaşındaki çocuk trafiği birbirine kattı

AFYONKARAHİSAR'IN İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki Emre El hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. 15 yaşındaki Eren El (15) yönetimindeki otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K. (29) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada, Eren El hayatını kaybetti, Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ağır yaralandı. El'in arkadaşlarıyla gezmek için babasına ait olan otomobili habersiz aldığı öğrenildi.