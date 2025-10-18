Afyonkarahisar’da Köksal depremi: CHP yönetimini topa tuttu!

CHP'de sular durulmuyor. Birçok il kongresi öncesinde krizlerle boğuşan Genel Merkez, şimdi de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamayla sarsıldı. Partinin üst yönetimine sert eleştiriler yönelten Köksal, adaylık sürecinde CHP tarafından dışlandığını dile getirdi.

"İFTİRALARLA SAVAŞIYORUM"

Burcu Köksal paylaşımında, adaylığı sürecinde partisinden kovulduğunu hatta linç edildiğini de belirterek, "CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce anti propagandaya maruz bırakıldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı, destek için hiçbir şey yapılmadı ama yine de rekor oyla seçildim. Bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar, eşimi, çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar. Bunu yapan Yüntaşın avukatlığını vermeyi reddettiğim gençlik kolları başkanıydı" dedi.

İL BAŞKANINA SERT ELEŞTİRİ

Söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Köksal, "Yargıya müracaat ettik. Kişi ifadesinde basına numarasını servis edenin parti meclisi üyesi Y. G. olduğunu söylemiş. Savcılık dosyasında ispatlı" ifadelerine yer verdi. Köksal, partide kendisine yönelik saldırılarda adı geçen bazı isimlerin disipline verilmek yerine ödüllendirildiğini iddia ederek, "Bunları Genel Merkez'e ilettik. Yargı takipsizlik kararı verdi ama Genel Merkez bu PM üyesine hiçbir şey yapmadı hatta bütün kurultaylarda kendisini ödüllendirip yeniden PM'ye aldı. Yetmedi örgütlerden sorumlu Genel Baş

kan Yardımcısı'nın yardımcısı yaptılar. Bu PM üyesinin ekip arkadaşı sosyal medyadan ne ırkçılığımı ne de faşistliğimi bıraktı. Adamı disipline verin dedim. Mevcut il başkanı disiplin kurulu toplanmıyor gibi bahanelerle hiçbir işlem yapmadı. Zaten bugüne kadar bana kim saldırdıysa mevcut il başkanının bir teşekkür etmediği kaldı. Hiçbir konuda yanımda olmadı. Şimdi de tekrar aday olmuş belediyeyi kazandık diye adımı kullanarak oy istiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

"TEK SUÇUM ÇOK ÇALIŞMAK"

Paylaşımının son bölümünde, tek suçunun gece gündüz çalışmak olduğunun altını çizen Köksal, "Benim suçum gecemi gündüzüme katarak çalışmak, 74 yıl sonra belediyeyi kazanmak mıydı? Her konuda yalnız bırakıldık. Yarın hangi iftiraya maruz kalacağız, hangi hakaretler edilecek bilmeden yaşıyorum. Hangi cephede savaşacağınızı bilemediğiniz bir hayat ne kadar huzurlu olur? Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar, onları ödüllendirenler, yapılanlara sessiz kalanlar, hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır, anlarım da, kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak? Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan, hizmet etmekten değil, içerdekilerle mücadele yoruyor" dedi. Pazar günü il kongresinde yer alacağını belirten Köksal, "Benim kuyumu kazanlarla, iftira atıp hakaret edenlerle ve Allah'tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım" dedi.