Türk sinemasının Sultanı Afyonkarahisar’daydı: Tekrar film setlerine dönmek isterdim

Türkan Şoray, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katıldı. Şoray, "Yeşilçam'da Aile" başlıklı söyleşide konuşma yaptı. Etkinlikte Şoray'ın çocukluğunu, gençliğini ve olgunluk halini yapay zeka kullanarak bir araya getiren film gösterimi yapıldı.

'İYİ Kİ O FİLMLERİ ÇEKMİŞİZ'

Şoray, kıtlığı ve insanın yaşam mücadelesini anlatan"Açlık" filmi için Afyonkarahisar'a geldiğini hatırladığını, dönemin ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç'ın film çekimi sırasında bir ay kadar buranın köylerinde kaldığını söyledi. Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray, "İmkan olsa tekrar film setlerine dönsem, Türkiye'de böyle film çekenlerin mutlaka yaşlarının 30-35'ten sonra artık başrol değil, karakter oynuyorsunuz. Genç ve çok güzel olmanız lazım. Belli bir yaştan sonra siz ne kadar kalbinizde ona yer açsanız da sinema sizi biraz önemsemiyor. İyi ki o filmleri çevirmiş ve seyircilerin sevgisiniz kazanmışım" dedi. 'Yeni bir sinema filmi ya da dizide oynar mısınız?' sorusuna Şoray, esprili bir dille 'yapay zekayla oynarım galiba' diyerek şunları söyledi. Şoray, şöyle devam etti: "Sinema ve oyunculuğu çok özledim, kendimi tanımadan önce sinemayı tanıdım. Film setlerinde bir şeyler yapmak, insanlara bir şeyler anlatabilmek çok güzel. Bana hep 'aşkı ve sevgiyi sizlerin filmlerinizden öğrendik' derler. Sinema o kadar iliklerime işlemiş ki bunun hasretini çekiyorum, keşke imkan olsa tekrar film setlerine dönsem"dedi.