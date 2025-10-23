  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Afyonkarahisar Sanal bahis operasyonunda 2 milyon TL ele geçirildi

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen sanal bahis ve kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 2 milyon 590 bin TL ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında çalışma başlattı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 2 milyon 590 bin TL'nin yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

