Jandarma ekiplerinden Afyonkarahisar’da kadına şiddete karşı çalışma

AFYONKARAHİSAR'DA jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 100 vatandaşa 'Kadına El Kal-kamaz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada faaliyetin Bayat ilçesinde yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bayat ilçesinde 91 vatandaşa Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilmiş, Ayrıca Bayat ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören 13 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.