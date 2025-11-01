Kadın polisten örnek hareket

AFYONKARAHİSAR'DA kadın trafik polisinin yolda aniden stop eden otomobili tek başına ittirerek yeniden çalışmasını sağladığı anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görenleri tebessüm ettiren olay kent merkezinde meydana geldi. Kadın trafik polisi görev yaptığı kavşakta bir otomobilin aniden stop ederek durduğunu fark etti. Trafiğin yavaşlayıp ve durmaması için sürücünün yanına giden kadın polis ardından aracı tek başına ittirerek çalışmasını sağladı. Kadın polisin aracı tek başına ittirdiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.