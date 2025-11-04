SGK'ya yapılan başvuru ortaya çıkardı! CHP'nin çaycısının maaşı belediye şirketinden

Skandal, 7 yıldır CHP İl Başkanlığı'nda görev yapan S.S.'nin işten çıkarıldığını ve sahte sigortalı gösterildiğini fark ederek SGK'ya yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

Denetim sonucunda CHP İl Başkanlığı'na 624 bin TL, YÜNTAŞ'a ise 312 bin TL olmak üzere toplam 936 bin TL idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.