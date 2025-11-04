  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar SGK'ya yapılan başvuru ortaya çıkardı! CHP'nin çaycısının maaşı belediye şirketinden

SGK'ya yapılan başvuru ortaya çıkardı! CHP'nin çaycısının maaşı belediye şirketinden

Son dakika haberleri...Afyonkarahisar CHP İl Başkanlığı'nda çalışan çaycı S.S.'nin maaşının belediye iştiraki YÜNTAŞ tarafından yatırıldığı ortaya çıktı. Denetim sonucunda toplam 936 bin TL idari para cezası kesildi.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Afyonkarahisar CHP İl Başkanlığı'nda çalışan çaycı S.S.'nin maaşının belediye iştiraki YÜNTAŞ A.Ş. üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

Skandal, 7 yıldır CHP İl Başkanlığı'nda görev yapan S.S.'nin işten çıkarıldığını ve sahte sigortalı gösterildiğini fark ederek SGK'ya yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

Denetim sonucunda CHP İl Başkanlığı'na 624 bin TL, YÜNTAŞ'a ise 312 bin TL olmak üzere toplam 936 bin TL idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

YÜNTAŞ yöneticileri hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunu dolandırma" suçlarından suç duyurusunda bulunulacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA