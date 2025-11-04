Yollar kan gölüne döndü 5 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar, Manisa ve İzmir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü. Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada izinli olarak memleketine gelen Sözleşmeli Er Altay Aktaş (22) hayatını kaybetti. TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde ise, yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özen (75) ile yolcu konumunda bulunan eşi Ayşe Özen (75) hayatını kaybetti. Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında da 56 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Yeniköy Mahallesi'nde Mustafa Akdağ (56), traktörüyle tarlasında çalışma yaptığı sırada eğimli arazide traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ise edinilen bilgiye göre, İbrahim Öztürk (63) kendisine ait tarlada traktörle çalışma yaptığı sırada, traktörün aniden geriye doğru hareket etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün yamaçtan devrilmesiyle çiftçi aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.