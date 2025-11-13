Yağ fabrikasında yaralanan 8 işçiden iyi haber

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Afyonkarahisar'da dün yağ fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan 10 kişiden 8'i taburcu edilirken ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İHA

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı.

Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken ikisinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından patlamanın nedenine belirlenmesine ilişkin başlatılan inceleme çalışması ise sürüyor.

