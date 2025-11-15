Afyonkarahisar'da cezaevinde skandal ölüm

AFYONKARAHİSAR'DA cezaevinde kalp krizi geçiren ve çağrılan ilk sağlık ekibinin, "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" tavsiyesinde bulunduğu 44 yaşındaki mahkumun daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi.
Olay, Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda geçtiğimiz ekim ayında meydana geldi. Cezasını tamamlamaya 5 ay kalan Nahit Çakıroğlu isimli mahkum, sabah erken saatlerde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk sağlık ekibi iddiaya göre, Çakıroğlu'na müdahale yerine "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" tavsiyesinde bulunarak kurumdan ayrıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu hayatını kaybetti.
'5 ÇOCUĞUMLA KALDIM'
ÇAKIROĞLU'NUN karısı Birsen Çakıroğlu, eşinin ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek, "Benim canım yandı adalet yerini bulsun, 5 çocuğumla kaldım. Kalbi duran eşime sağlık görevlileri ambulansla hastaneye götürürken yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıyorlar. Doktorlar eşimin beyninde yoğun hasar gördüklerini söylediler.
Ben bu olayda sorumluluğu olan infaz koruma memurları, gelen sağlık ekibinden herkesten şikayetçiyim. Benim canım yandı adalet yerini bulsun, 5 çocuğumla kaldım. Kimse benim çektiğim acıyı çekmesin. Tanık olan mahkumlarla görüştük ve hepsi savcılıkta ifade verdi" dedi. Sağlık görevlileri hakkında idari soruşturmada başlatıldı.