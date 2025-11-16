Afyonkarahisar’da doğdukları hastanede bebeklerin hizmetindeler

Afyonkarahisar'da dünyaya geldikleri hastanenin prematüre ünitesinde görev yapan hemşireler Mihriban Karayel ile Mücahit Özen, bebeklerin yaşama tutunması için mesai harcıyor.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 27 yaşındaki Karayel ile 26 yaşındaki Özen, eğitimlerinin ardından hemşire olarak doğdukları hastanede göreve başladı. Prematüre ünitesinde görev yapan hemşirelerden Karayel, dünyaya ilk gözlerini açtığı ve ağladığı hastanede hemşire olarak çalışmanın farklı bir duygu olduğunu söyledi. Hemşire Mücahit Özen de dünyaya geldiği has hastanede doğan bütün bebekleri ülkenin geleceği olarak görüp, onlara özenle baktıklarını anlattı. İnsanın doğduğu hastanede görev yapmasının ayrıcalık olduğunu vurgulayan Özen, şöyle konuştu "Şu anda doğduğum yerde çalışıyorum. Bir bakıma doğduk dolaştık aynı yere geldik gibi oluyor. Güzel bir duygu. Buradaki bebekler de belki doktor, hemşire olacaklar. Birileri sayesinde dünyaya sağlıklı şekilde geliyoruz. Birilerinin de geleceğin doktor ve hemşireleri olması için vesile oluyoruz. Onlar da zamanı geldiğinde önemli görevlere gelir, bir cana dokunurlar."