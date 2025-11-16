Zehirlenerek ölen aileye bolvadin’de son veda

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yan yana toprağa verildi.

ŞOKE EDEN DETAYLAR

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin üç ferdini hayattan koparan şüpheli ölümlerle ilgili soruşturmada şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın odağı, ailenin konakladığı Fatih'teki otele döndü. Yeme-içme servisinin olmadığı öğrenilen otelde salı günü de ilaçlama yapıldığı

öğrenildi. Ölüm nedeninin tarım ilacıyla alakası olup olmadığı ise hala araştırılıyor. Böcek Ailesi'nin Fatih'te konakladığı otelde kalan yabancı uyruklu iki turistte zehirlenme şüphesi ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, turistlerin otelde damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Bu kritik detay, soruşturmanın seyrini oteldeki su kaynağına çevirdi.