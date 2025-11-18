Afyonkarahisar’daki kazada küçük çocuk can verdi

Afyonkarahisar'da otomobilin TIR'la çarptığı feci kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki TIR, B.A'nın (26) kullandığı otomobille çarpıştı. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve TIR sürücüsü N.Ö.'yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 12 yaşındaki B.A, yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü N.Ö. gözaltına alındı.