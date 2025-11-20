Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da zalim babaya ödül gibi ceza! Afyonkarahisar'da zalim babaya ödül gibi ceza! Afyonkarahisar’da bir baba, dört çocuğunu kemerle dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Tepki çeken görüntülerin 2023’te çekildiği, yargılama sonunda babaya her bir çocuk için 6’şar ay hapis cezası verildiği belirtildi. HABER MERKEZİ









AFYONKARAHİSAR'DA kan donduran bir olay yaşandı. Cani baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntülerin 2023 yılında çekildiği, yapılan yargılama sonucu babanın her çocuk için 6'şar ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Olay, 2023 yılında İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.

ÇOÇUKLARINI DAKİKALARCA DÖVDÜ

BUNUN üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti.