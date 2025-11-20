Afyonkarahisar'da zalim babaya ödül gibi ceza!

AFYONKARAHİSAR'DA kan donduran bir olay yaşandı. Cani baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntülerin 2023 yılında çekildiği, yapılan yargılama sonucu babanın her çocuk için 6'şar ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Olay, 2023 yılında İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.
ÇOÇUKLARINI DAKİKALARCA DÖVDÜ
BUNUN üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti.
Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.
Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz'a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Darp anına dair görüntülerin yeni ortaya çıktığı olayda Murat M.'nin yargılandığı, her çocuk için 6'şar ay olmak üzere toplam 24 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.