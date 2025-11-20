Böcek ailesi yaşasaydı doğum günü kutlayacaktı!

İSTANBUL'DA yaşanan zehirlenme faciasında oğlunu ve torunları ile gelinini kaybeden acılı dede Yılmaz Böcek, "Erkek torunum yaşasaydı yarın doğum günüydü yani 6 yaşına girecekti, Kopardılar bizden onları. Gitti canlar, boşu boşuna gitti" dedi. Olay, 12 Kasım günü İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Böcek de önceki gece yaşam mücadelesini kaybetti.

'RESİMLERLE YETİNECEĞİZ'

ELİM olayda hayatını kaybeden çocuğun acılı dedesi Yılmaz Böcek, "Keşke Kadir'im yaşasaydı hep beraber kutlasaydık doğum gününü. Kopardılar bizden onları. Gitti canlar, boşu boşuna gitti. Artık öyle bir doğum günü yok. Sadece elimizde kalan resimleri ile yetinebileceğiz. Kendi kendimizi kandıracağız yani başka bir şey yok" dedi.