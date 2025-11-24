Köpek dövüştüren şahıslara jandarmadan baskın

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, drone yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri kıskıvrak yakaladı. 12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak barınağa teslim edildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.