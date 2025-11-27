Afyonkarahisar’da telefonla aradıkları kadını 2 milyon lira dolandırdılar

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde F.T. isimli kadını telefonla arayan kişiler, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Eşinin adının bir soruşturmada geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, F.T.'ye "Paranızı güvene alalım" dedi. Telefonda söylenenlere inanan kadın, evinin yakınındaki parka giderek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi teslim etti. Dolandırıcılar, F.T.'ye soruşturmanın gizli yürütüldüğünü, olaydan kimseye bahsetmemesi gerektiğini de söyledi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.T, polis merkezine başvurdu. Olaya karıştığı tespit edilen Ş.G. ve A.T. takibe alındı. 2 şüpheli, Bilecik'te bindikleri otobüste yakalandı. Aramada, yaklaşık 2 milyon TL değerinde döviz ile ziynet eşyası ele geçirildi. Ş.G. ve A.T, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bolvadin Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı.