Çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Afyonkarahisar'da biri 15 diğeri 16 yaşında olan iki çocuk arasında yaşanan bıçaklı kavgada çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. M.K (15) ile Y.K.S. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Birbirlerine bıçakla saldıran çocuklar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki M.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Y.K.S. ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.