Yolcu otobüsü devrildi:2 ölü 21 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaş hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

A.A. idaresindeki Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan Fatma Korkmaz (41) ile Namık Mithat Kanyücel (61) hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan İsmail Hakkı Güngör, Elazığ'dan Denizli'ye ablasını ziyarete gittiğini söyledi. Üçüncü moladan sonra koltuğu değiştirdiğini ve emniyet kemerini hiç çıkarmadığını belirten Güngör, "Gerek havanın yağışlı olması gerek şoförün dikkatsizliği sonucu, ani frenden dolayı araç kaydı ve şarampole devrildi. 112'yi aradık. Yaralıları çıkardık. Ambulans hemen geldi. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kötü bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.