Afyonkarahisar’da TIR minibüse çarptı: 20 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'DA TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 19 öğrenci ile sürücü yaralandı. Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Karacalar köyü kavşağında meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine, plakası henüz belirlenemeyen TIR, arkadan çarptı. Öğrenci servisi yolda yaklaşık 10 metre sürüklenip, refüje çarptı. İçinde çevre köy ile beldelerden 20 öğrencinin bulunduğu minibüste, sürücü ile 19 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.