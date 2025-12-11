Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bulunan yağ fabrikasında yine yangın çıktı! Afyonkarahisar'da bulunan yağ fabrikasında yine yangın çıktı! Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay yanan yağ fabrikasında bugün yine yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA









Korkutan yangın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler Yağ isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın ayçiçeği çekirdeklerinin bulunduğu siloda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Siloda soğutma çalışmaları devam ederken olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.