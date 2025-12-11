Afyonkarahisar’da ölü bulunan engelli gencin ailesi gözaltına alındı

Bolvadin'e bağlı Derekarabağ köyünde yaşayan Kadir Aktaş (65), zihinsel engelli oğlu Hıdır Aktaş'ın hareketsiz olduğunu gördü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Hıdır Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Araştırmanın ardından baba Kadir Aktaş, kardeşi Bekir Aktaş (45) ile eşi Hatice Aktaş (44) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi