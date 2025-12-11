Afyonkarahisar'da ölü bulunmuştu! Zihinsel engelli Hıdır Aktaş'ın vücudunda darp izi tespit edildi

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Kadir Aktaş (65), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, zihinsel engelli oğlu Hıdır Aktaş'ın hareket etmediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Hıdır Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba Kadir Aktaş, kardeşi Bekir Aktaş (45) ile eşi Hatice Aktaş (44) gözaltına alındı.