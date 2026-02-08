Polis telsizli tefecilere operasyon düzenlendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte mali suçların önlenmesi ve tefecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı. Kent merkezi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 14 milyon 950 bin lira değerinde 24 çek ve senet, 27 araç satış sözleşmesi, 20 tahsilat makbuzu, tapu evrakı ve ipotek belgesi ile 13 pos cihazı ele geçirildi. Zanlılardan 2'si ise serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.