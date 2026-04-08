  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Afyonkarahisar Meteoroloji'den Afyonkarahisar için uyarı: 3 gün sürecek

Meteoroloji, Afyonkarahisar için 3 gün sürecek zirai don uyarısında bulunarak, özellikle çiftçilerin dikkatli olmasını istedi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdumuzun Çarşamba günüden itibaren soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi etkisi altına girmesi bekleniyor. Bölgemizde de yani Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de yaşanacak soğumalara bağlı olarak, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren, özellikle açık arazi şartlarında ve yüksek kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA