Meteoroloji’den Afyonkarahisar için uyarı: 3 gün sürecek

Afyonkarahisar
Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdumuzun Çarşamba günüden itibaren soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi etkisi altına girmesi bekleniyor. Bölgemizde de yani Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli
'de yaşanacak soğumalara bağlı olarak, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren, özellikle açık arazi şartlarında ve yüksek kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.