Komşularını katleden çift cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da halı çırpma nedeniyle tartıştıkları yaşlı çifti öldüren karı koca, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, Erhan İ. ile Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bodur çifti hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Cinayeti işleyen karı koca çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.